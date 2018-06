Le Secrétariat exécutif permanent (Sep) de Benno bokk yaakaar (Bby) estime que l’augmentation des bourses, la baisse du prix des tickets de restaurant, entre autres mesures prises par le président de la République, traduisent sa volonté «d’œuvrer pour un apaisement du climat social du secteur». Pour ces membres de Bby, le but est pour que «l’espace universitaire retrouve le calme et la sérénité propices à une reprise normale des cours et à une quête continue du savoir». Dans son communiqué, la majorité présidentielle souligne que ces mesures «viennent compléter les décisions tout aussi fermes de changement du recteur et du directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales (Crous) de l’Ugb, en plus de la saisine de l’Inspection générale d’Etat (Ige) pour éclairer le système de paiement des bourses». Le Sep salue ainsi «ces décisions heureuses du président de la République et l’attitude responsable des étudiants qui ont répondu à son appel pour la restauration du calme et de la sérénité au sein de la communauté universitaire».

dkane@lequotidien.sns