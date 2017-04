Auteur d’une belle saison avec Anderlecht, l’international sénégalais, Kara Mbodji, pourrait être sacré champion de Belgique dès ce week-end. En tête du championnat à 6 journées de la fin, le défenseur des Lions est tout près de fêter son premier titre avec Anderlecht et le 34e du club.

Le Sporting d’Anderlecht devait avoir les jambes lourdes après les 120 minutes de jeudi dernier en quart de finale perdu devant Manchester United, mais c’est finalement le Club de Bruges qui a la gueule de bois. Les partenaires de l’international sénégalais, Kara Mbodj, auteur du 2e but, ont logiquement gagné (2-0). Pour son 4e but en 25 matchs de Jupiler League, le défenseur des Lions a repris un corner de Youri Tielemans (34e, 2-0). L’international sénégalais pouvait même signer un doublé, s’il n’avait piqué trop sa tête, en 2e période. Le Sporting d’Anderlecht s’impose donc tranquillement contre le champion sortant. La passation de pouvoir semble proche : avec 8 points d’avance sur La Gantoise et 9 sur Bruges, le tout à 6 journées de la fin, Anderlecht est proche de la reconquête du titre qu’il n’a plus remporté depuis 2013-2014.

Le titre dès le week-end prochain ?

Le trou est fait et le club bruxellois pourrait tout simplement fêter le 34e titre de son histoire dès le week-end prochain. Pour y arriver, Anderlecht doit battre Charleroi au Parc Astrid (jeudi) et La Gantoise chez elle (dimanche). Dans ce cas, les Mauves auraient 47 points au compteur. Dans le même temps, La Gantoise ne doit pas l’emporter face à Zulte-Waregem et donc perdre contre Anderlecht. Ce qui ferait au maximum 34 points pour les Buffalos. Quant à Bruges, il faudrait que les hommes de Michel Preud’homme récoltent au maximum trois points lors des venues d’Ostende et de Zulte-Waregem au stade Jan Breydel (35 points maximum). En suivant ce scénario, compliqué mais loin d’être farfelu, Anderlecht possèderait douze points d’avance (au moins) sur La Gantoise et le Club Bruges à quatre journées de la fin des PO1. Les Mauves ne pourraient plus être rejoints par leurs adversaires. Pour Kara Mbodji, ce serait alors sa première consécration majeure en deux saisons avec les Mauves qui visent leur 34e titre de l’histoire. Une belle récompense pour l’un des meilleurs défenseurs de la dernière Can au Gabon dont l’objectif est de rejoindre la Premier League. Ce qui pourrait se faire dès la prochaine saison.

wdiallo@lequotidien.sn

(Avec Jourdesport et 7sur7)