Le bilan de la préparation et de la participation à la Coupe du monde Russie 2018 fait partie des points à l’ordre du jour de la réunion du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) prévue ce mercredi à son siège, a appris l’Aps.

En plus de ce point, cinq autres sont inscrits à l’étude du gouvernement du football national qui organisera sa première rencontre après la participation des Lions à la phase finale de la Coupe du monde.

L’Equipe du Sénégal a été éliminée au premier tour avec le bilan d’une victoire (2-1 contre la Pologne), d’un nul (2-2 contre le Japon) et d’une défaite (0-1 contre la Colombie).

Entre autres points inscrits à l’ordre du jour, il y a les informations au sujet des compétitions et de la mise en service de l’académie de Guéréo que la Caf a cédée à la Fsf et de la situation de la ligue régionale de Saint-Louis, la finalisation de la mise en place des commissions permanentes, et l’organisation du tournoi de la zone ouest A de la Caf du 9 au 18 septembre.