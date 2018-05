Strasbourg et Kader Mangane ont officiellement obtenu leur ticket pour le maintien samedi après leur victoire sur l’Olym­pique Lyonnais (3-2). A la fin de la rencontre, le défenseur central sénégalais n’a pas caché sa joie.

«Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais pas ce qu’on vient de réaliser, mais c’est fantastique. Quelle mentalité de fer ! On n’a rien lâché avec le but à la dernière minute. On reste en Ligue 1, bravo à tout le monde, on va savourer. Devant notre public, il faut aller tout changer au fond de nous-mêmes, bravo à tout le monde, c’est magnifique», a savouré le capitaine de Strasbourg.

Rennes : Diafra Sakho et Ismaïla Sarr en Europa Ligue

Rennes de Ismaïla Sarr et de Diafra Sakho s’est imposé au Parc des Princes contre le Psg (2-0), lors de la 37e journée de Ligue 1. Les Bretons seront en Ligue Europa la saison prochaine. Bourigeaud et Hunou sont les buteurs de Rennes. Dans cette course à la C3, Nice est 6e, tandis que Bordeaux et Saint-Etienne peuvent toujours y croire.

Turquie : encore un triplé de Mbaye Diagne

Encore un triplé de Mbaye Diagne avec Kasimpasa ! Plus rien ne l’arrête. Le Sénégalais a inscrit un triplé ce samedi, lors de la 33e journée de Super Lig, permettant ainsi à son équipe de l’emporter (3-1) face à Gen­clerbirligi.

Restons en Turquie avec Trabzonspor de Dame Ndoye qui s’est déplacé du côté de Bursaspor avec au bout un beau succès1-3. C’est l’ancien international sénégalais, Dame Ndoye, qui a marqué le premier but de la rencontre à la 7e mn. Avant de clôturer la marque par un penalty.

En Angleterre, Pape Alioune Ndiaye a signé son 2e but de la saison lors du match Swansea-Stoke City 1-2.