Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais de Naples (élite italienne), reste très motivé de jouer avec les Lions et il n’a jamais été question de rater la Can 2017 malgré la blessure contractée en décembre dernier a indiqué son agent, Bruno Satin, dans un entretien exclusif avec l’envoyé spécial de l’Aps. «C’est vrai que beaucoup de professionnels ont préféré tirer un trait sur la Can mais ça n’a jamais effleuré l’esprit de Koulibaly bien au contraire», a dit son agent, précisant que la sélection c’est quelque chose d’important à ses yeux. «Et aussi il a la possibilité de jouer une grande compétition en sélection», a-t-il ajouté. Bruno Satin a rappelé que la seule compétition disputée par son protégé avec une sélection est le Cham­pionnat du monde des moins de 20 ans avec la France en 2012. «Il est plus que motivé quand il s’agit du Sénégal et est prêt à assumer un rôle de cadre», a dit M. Satin, soulignant que l’autre grande ambition est de jouer la Coupe du monde 2018. «Et je peux vous assurer qu’il ne ménagera aucun effort en ce sens pour porter très haut les couleurs de son pays», a-t-il indiqué, reconnaissant que son premier match contre la Tunisie (2-0), n’était pas des meilleurs. «Il a repris un peu tard avec la sélection et il est en phase de reprise», a expliqué son agent qui prédit une montée en puissance du défenseur central dans la compétition qui a débuté samedi dernier. Sur la suite de son joueur convoité par Chelsea (Angleterre) et Bayern Munich (Allemagne), l’agent sportif français informe qu’il lui sera difficile de changer de club avec la Can 2017 (14 janvier au 5 février).