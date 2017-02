Pour l’exercice 2017, le Conseil départemental de Vélingara devra compter sur un budget de 469 millions de francs Cfa répartis entre les besoins en investissements pour 175 millions et les différentes charges pour le fonctionnement de l’institution et l’appui aux jeunes, aux femmes et aux sportifs pour un montant de 293 millions 907 mille 598 francs Cfa. Toutefois, il faut reconnaître que la masse salariale du fait d’une pléthore d’employés hérités du défunt Conseil régional explique la modicité de la somme allouée à l’investissement ; le Conseil fonctionnant exclusivement à partir des fonds fournis par l’Etat. Le président du Conseil départemental, Ibrahima Barry a renseigné que le présent budget est réaliste et pour les investissements, un accent particulier est mis sur le financement des fermes agricoles et pastorales des jeunes et des femmes et l’allègement des travaux ménagers. Sur un autre registre le Conseil départemental va intervenir dans les lycées et collèges en construisant des murs de clôture et des sanitaires. akamara@lequotidien.sn