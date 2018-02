Ça tourne, ça tourne. Depuis 21 jours, on ressasse les mêmes affaires, on esquinte et rassemble la caisse parce qu’on n’arrive pas à trouver les clefs du cadenas. Ça harasse les suiveurs de ce procès englués dans des attaques et des contre-attaques comme un match de football. Cela se comprend évidemment à cause de la collusion de plusieurs intérêts. Mais il ne faudra pas oublier l’essentiel : la préservation des intérêts supérieurs de la Nation qui anoblit une caste d’hommes politiques voraces.