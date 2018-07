Le Président Xi sera dans nos murs pour moins de 24h. Dans l’arène mondiale, c’est un poids lourd économique et diplomatique et un allié de taille. La taille des réalisations et l’engagement chinois sont XXL comme l’attestent l’arène nationale, l’autoroute Ila Touba, le Musée des civilisations noires. Ça pèse lourd et marginalise les questions liées aux droits de l’Homme comme le demande Amnesty. Face à la Chine, toutes les puissances se taisent sur cette question pour éviter de froisser un tel géant.