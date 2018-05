En apurant une dette de 15 mois d’arriérés de paiement de location du poste de santé de Cambérène 2, le président de la République contribue à sortir du coma financier ladite structure sanitaire.

Le président de la République Macky Sall a mis la main à la poche pour aider le centre de Santé de Cambérène 2 à payer quinze mois d’arriérés de loyer. Menacée d’expulsion, la structure de santé a vu le chef de l’Etat venir à son secours en remettant un chèque de 4 millions de francs Cfa à ses responsables avec à leur tête, Mme Diallo, chef du centre de santé, accompagnée des membres du Comité de gestion de la structure sanitaire. Cela s’est déroulé samedi dernier à Cambérène 2 au cours d’une cérémonie que le ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye, délégué par le président de la République, était venu présider. C’est grâce à l’intervention du responsable de l’Apr de Cambérène 2 et de la Cité Nations-Unies, Issa Sow, que le chef de l’Etat a fini de poser cet acte à l’endroit de cette structure sanitaire implantée à Cambérène 2 qui compte plus de 23 mille habitants.

«Le sens de l’acte, c’est la traduction de l’état d’esprit du Président Macky Sall à l’endroit du Peuple sénégalais. Quelle que soit leur situation géographique et quelle que soit leur appartenance, le Président est prêt à marquer sa présence par un soutien moral et matériel», martèle le ministre d’Etat, Mbaye Ndiaye.

Saisi de la question par le responsable politique de l’Apr, Issa Sow, qui vit aux Etats-Unis, l’ancien ministre de l’Intérieur déclare avoir vu le président de la République réagir avec «diligence» pour prendre en charge la préoccupation des populations de Cambérène. «Quand j’ai informé le président de la République, il a pris la décision d’apurer cette dette», souligne le collaborateur du chef de l’Etat qui n’a pas manqué de rendre un hommage mérité au personnel de santé et plus précisément à son chef, Mme Diallo, dont les populations de Cambérène ont loué la disponibilité. Le ministre d’Etat Mbaye Ndiaye a enfin annoncé que le poste de santé de Cambérène 2 disposera de ses propres locaux qui seront construits ultérieurement.

