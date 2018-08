Après plusieurs heures de discussions, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert ont effectivement signé dans la nuit de jeudi à vendredi leur contrat de 4 ans en tant que sélectionneur et sélectionneur adjoint du Cameroun. Les deux anciens internationaux néerlandais sont liés avec les Lions Indomptables jusqu’en 2022. L’objectif assigné à l’encadrement technique est d’assurer le succès du Cameroun à toutes les échéances sportives majeures, notamment et prioritairement la victoire à la Can 2019, avec une vue sur la qualification à la Can 2021 et à la Coupe du monde 2022, lit-on dans un communiqué de la Fécafoot (Fédération camerounaise de football). Seedorf et Kluivert devront également résider au Cameroun et porter assistance aux encadrements des Equipes nationales. «La publication du staff technique complet des Lions Indomptables séniors interviendra dans les prochains jours», poursuit la note. Première sortie du nouveau staff dès le mois prochain contre les Comores en éliminatoires de la Can 2019.

