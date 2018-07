Le deuxième camp de prospection de la Nba academy games et Basketball Australia s’achève ce dimanche à la Nba global academy, à Canberra en Australie. Quatre jours marqués par une série de jeux d’exhibition des Académies Nba en Australie, en Chine, en Inde, au Mexique et au Sénégal, ainsi que cinq équipes composées de 50 meilleurs espoirs d’Australie, y compris l’équipe du Centre d’excellence de basketball Australia. Nombre de responsables de la Nba et des coaches de la Ncaa ont également pris part au camp. En plus des matchs d’exhibition entre les académies et les équipes locales australiennes, la deuxième édition de l’Académie Nba a été également l’occasion pour les coaches de mener plusieurs activités sur et en dehors du terrain, notamment sur l’efficacité des mouvements, le développement des compétences, la santé, le bien-être, le leadership et la communication. Parmi eux, l’ancienne internationale sénégalaise et championne Wnba, Astou Ndiaye.

Sur le terrain, la Nba academy Africa a réalisé de belles performances avec trois victoires, avec une bonne prestation de certains joueurs comme Kurt-Curry Wegscheider (République centrafricaine), Samuel Ariyibi (Nigeria), Ibou Badji (Sénégal) ou encore Abdou Halil Barre (Bénin).

A noter que depuis octobre 2016, les Académies Nba ont été lancées à Canberra (Australie), Jinan, Urumqi et Zhuji (Chine), Région de la capitale nationale de Delhi (Rcn) (Inde), Mexico (Mexique) et Thiès (Sénégal). La Nba global academy est un centre d’entraînement de basketball élite du centre d’excellence de l’Australian institute of sport à Canberra. Elle sert de plaque tournante pour les meilleurs candidats masculins et féminins hors des Etats-Unis. Leader mondial dans la haute performance, le centre est le fleuron de l’Australian sports commission, l’agence sportive du gouvernement australien.

