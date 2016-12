Le sélectionneur de l’Equipe nationale, Aliou Cissé, va publier sa liste des joueurs convoqués pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) 2017 (du 14 janvier au 5 février), ce vendredi, informe un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. La rencontre avec la presse tant attendue est prévue à partir de 11 heures au Good Rade sis sur la Vdn, précise la source. Logé dans la poule B avec l’Algérie, la Tunisie et le Zimbabwe, le Sénégal devrait entamer sa préparation au début de janvier au Congo avec au programme, deux matchs amicaux contre la Libye et le Congo. Les Lions disputent leur premier match le 15 janvier prochain face à la Tunisie à Franceville.

wdiallo@lequotidien.sn