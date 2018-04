Ça passe pour l’Algérie ! Battues 2-1 à Pikine à l’aller, les Fennecs femmes ont renversé la vapeur en s’imposant 2-0 face au Sénégal ce mardi à Alger à l’occasion du premier tour retour des éliminatoires de la Can féminine 2018. Sur penalty, Sekou­ane a ouvert le score (24e). Ce but suffisait aux Algériennes pour se qualifier pour le dernier tour des éliminatoires en vertu de la règle du but à l’extérieur. Mais les locales ont tenu bon et même enfoncé le clou avec le but libérateur de Rahma Ben Aichou­che dans les derniers instants (90e+3). A noter que, d’après la presse algérienne, les Sénégalaises auraient essayé d’aligner un homme, qui aurait été démasqué avant le coup d’envoi. Une information difficile à confirmer pour l’heure.

Avec Afrik-foot