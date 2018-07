Le tournoi qualificatif pour les neuf pays de la Zone Ouest A de l’Union des Fédérations ouest-africaines de football (Ufoa) aura lieu à Dakar du 9 au 18 septembre, a appris l’Aps auprès de la Fédéra­tion sénégalaise de football (Fsf).

La première phase du tournoi se jouera en trois poules de trois, a ajouté la même source précisant que les neuf Fédérations membres ont confirmé la présence de leurs sélections U17. Les deux finalistes obtiendront leur ticket pour la phase finale de la Can U17 prévue en Tanzanie en 2019.

Les sélections devant prendre part au tournoi vont soumettre leurs joueurs aux tests Irm (Imagerie à Résonance Magné­tique) pour confirmer l’âge des joueurs. «La tolérance zéro vis-à-vis de toute falsification d’âge est importante pour penser à long terme et non à court terme», a souligné le Secrétaire général de la Caf, Amr Fahmy.

Tout contrevenant s’expose «à quatre ans de suspension pour les officiels et les joueurs impliqués et l’Equipe nationale perdra sa place de qualification», a ajouté la Caf. Les compétitions africaines de petites catégories sont sujettes à des suspicions sur l’âge véritable des joueurs y prenant part.

La Zone Ouest présidée par Me Augustin Senghor, par ailleurs président de la Fédération sénégalaise de football, est constituée du Cap-Vert, de la Gambie, de la Guinée, Guinée-Bissau, du Liberia, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Sierra-Leone.

Pour les qualifications à la Can U17 en 2019, la Caf a décidé d’organiser des éliminatoires zonales qui ont démarré par la Cosafa (zone australe) qui a lancé ses compétitions en Maurice. Cette organisation en zones a permis la participation de 49 associations membres, un record selon la Caf qui rapporte qu’en moyenne, seules 30 fédérations membres participaient aux éliminatoires dans l’ancienne formule.

Aps