L’Equipe du Sénégal des U20 ans, qui vient de prendre part au tournoi de la Zone A de l’Ufoa au Liberia, sera opposée à l’Egypte ce samedi, pour la manche aller du second tour éliminatoire avec «des appréhensions, mais sans crainte», selon son entraîneur Youssouph Dabo.

«Quand on évoque l’Egypte, c’est avec respect pour tout ce que ce pays a fait dans le football africain», a d’emblée souligné le nouvel entraîneur de l’Equipe nationale du Sénégal des U20. «Mais s’il y a du respect, voire des appréhensions, il n’y aura aucune crainte parce que le football sénégalais a fait de grands bonds en avant, notamment dans les catégories de jeunes ces dernières années», a dit M. Dabo, successeur de Joseph Koto, double finaliste de la Can des U20 en 2015 et en 2017.

De cette équipe égyptienne des moins de 20 ans, le technicien sénégalais informe avoir visionné un document datant de décembre dernier. «Mais entre cette date et maintenant, une équipe a le temps d’évoluer dans un sens ou dans un autre», a-t-il reconnu.

Par rapport au tournoi de l’Ufoa, Youssouph Dabo fait état des leçons tirées de la participation de son équipe. «Nous avons tiré des leçons de cette participation», a dit le technicien sénégalais au sujet de son groupe qui a gagné une rencontre (4-2) contre la Guinée, fait match nul (0-0) avec la Gambie, vainqueur de la compétition, et une défaite (1-3) contre le Mali, lors de l’ouverture de la compétition.

«Nous avons bien appris contre des sélections comme la Guinée et le Mali qui ont l’habitude de faire de bons résultats dans ce genre d’épreuves», a-t-il expliqué. «Nous avons eu deux semaines pour rectifier et aller de l’avant», a-t-il retenu, soulignant avoir fait appel à trois nouveaux joueurs locaux et deux expatriés pour renforcer son groupe de performance. «L’objectif reste la qualification pour la Can junior pour aider cette génération à emmagasiner de l’expérience internationale», a-t-il conclu.

Avec Cafonline