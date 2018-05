L’Equipe du Sénégal de football des moins de 20 ans sera opposée à celle du Congo pour le 3e et dernier tour qualificatif à la Can de la catégorie prévue en février prochain au Niger, écrit la Caf sur son site officiel. Les juniors finalistes de la Can U20 avaient sorti au 2e tour ceux de l’Egypte aux tirs au but (7-6), samedi au Caire. Les deux matchs s’étaient soldés par deux nuls 0-0 à l’aller comme au retour. La sensation du second tour qualificatif est venue de Conakry où la Mauritanie a éliminé la Guinée (1-0 et 3-2). Le Syli junior était demi-finaliste de la Can des moins de 20 ans jouée en Zambie en 2017. Hormis la Guinée, les trois autres demi-finalistes sont toujours en course, il s’agit de la Zambie, du Sénégal et de l’Afrique du Sud. Au sujet du Sénégal qui sera opposé au Congo, la manche aller est prévue le 13 juillet à Brazzaville avant de recevoir une semaine plus tard au Sénégal. Voici les affiches du dernier tour : Congo-Sénégal ; Mauritanie-Nigeria ; Ghana-Bénin ; Burkina Faso-Gabon ; Zambie-Burundi ; Cameroun-Mali et Afrique du Sud-Malawi.

Aps