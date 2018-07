Ayant pris une sérieuse option à l’aller (2-2) contre le Congo Braz­zaville, les Lion­ceaux U20 sont à 90 minutes d’une qualification pour «Niger 2019».

Le 2-2 du match aller contre le Congo Brazzaville est resté à travers la gorge du coach des U20. Youssoupha Dabo avait déploré «le manque de concentration» de ses gamins leur ayant valu de concéder l’égalisation à 6 minutes de la fin.

Pour le match retour de cet après-midi (17h), les Lionceaux veulent se racheter et se qualifier pour Niger 2019. «Nous avons une idée de l’adversaire et de sa façon de jouer. Donc, à partir de là, on sait comment on doit se comporter. Si on est assez concentré, on sera meilleur que l’adversaire. Notre objectif donc c’est de gagner», promet le technicien des Lionceaux.

Pour y arriver, l’entraîneur Youssouph Dabo qui s’était appuyé sur un groupe composé de joueurs locaux lors de la manche aller (2-2) compte se renforcer en faisant appel à deux joueurs évoluant à l’étranger. A savoir Ousseynou Cavin Diagne, ancien sociétaire de Cadix (Espagne) et de l’Af Darou Salam (Dakar), qui a récemment signé un contrat de deux ans en faveur du Mans promu en D3 française. Et aussi le latéral Souleymane Aw (Kas Eupen), ancien de Diambars.

Pour une 3e qualification d’affilée

Capitaine d’équipe, Cavin donne la clé du match : «L’objectif est de marquer le plus tôt possible pour prendre le match par le bon bout.» Avant de poursuivre : «Les coéquipiers ont fait du bon travail lors du match aller, mais rien n’est encore gagné», a averti à l’Aps le milieu de terrain arrivé mardi à Dakar en provenance de la France. Son coéquipier, Souleymane Aw, est lui aussi super motivé. «Comme d’habitude, nous allons tout donner pour rendre fiers les supporters.»

En face aussi, il y aura de la motivation. A l’image du coach du Congo, Valdo Candido Filho. Le sélectionneur d’origine brésilienne est catégorique : «Nous sommes venus chercher la qualification.» Avant d’ajouter : «Nous allons vers un bon match ce samedi. Mon équipe va se battre de la 1ère à la dernière minute, parce qu’on aura en face une bonne équipe sénégalaise dotée de qualités techniques. Mais nous aussi nous avons de bons joueurs qui ont des qualités techniques. Nous sommes donc venus chercher la qualification», prévient le coach des U20 congolais chez nos confrères de Stades.

En déplacement à Brazzaville dans le cadre du dernier tour aller des éliminatoires de la Can U20, le Sénégal avait tenu tête le Congo (2-2). Prestige Mboungou (5e) a pourtant rapidement ouvert le score pour les locaux, mais Amadou Sagna (24e) a égalisé, puis Youssouph Badji (65e) a mis les Lionceaux en tête. Finalement, Borel Tomandzoto a sauvé les meubles pour les Diables Rouges juniors, en égalisant en fin de partie (84e).

