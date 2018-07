L’Equipe nationale de football du Sénégal des moins de 20 ans, finaliste malheureuse de la précédente Can de la catégorie, devient tête de série de l’édition 2019, à la faveur de l’élimination de la Zambie, championne en tire.

L’Equipe zambienne, qui avait battu celle du Sénégal en finale de l’édition 2017, a été éliminée par le Burundi (0-3 et 1-0) dans les phases éliminatoires de la compétition.

L’autre titre de tête de série revient au Niger pays hôte de la compétition prévue du 24 février au 10 mars 2019.

Sept des huit qualifiés à la phase finale sont déjà connus. Il s’agit, en plus du Niger et du Sénégal, du Mali vainqueur du Cameroun (1-1 et 3-0), du Nigeria qui a éliminé la Mauritanie (1-1 et 5-0), le Burkina Faso qui a sorti le Gabon (3-1 et 1-0) et l’Afrique du Sud vainqueur du Malawi (0-0 et 2-0). L’autre place reviendra au vainqueur de la double confrontation Ghana-Bénin programmée au 4 août pour la match aller, et entre le 10 ou le 12 du même mois pour la manche retour.