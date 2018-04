L’Equipe du Sénégal de triathlon a enlevé la médaille d’or en triathlon, catégorie Groupe d’âge, distance olympique (Natation 1500 mètres, Vélo 40 kilomètres, Course à pied 10 kilomètres), informe un communiqué du Cnp. Mamadou Diop (Rs Yoff) et Anta Ndiaye (Us Ouakam) sont champions d’Afrique 2018 de triathlon, toutes catégories, précise la source. «La performance de nos athlètes est d’autant plus significative qu’elle a été réalisée dans un excellent temps de 2h 05mn pour Mamadou Diop. C’est un temps que des athlètes Elites ont l’habitude de faire», renseigne la source. Avant d’ajouter : «Ces résultats excellents sont, certes, le fruit de la volonté et de l’engagement des deux athlètes à défendre dignement les couleurs du Sénégal, mais ils traduisent surtout le travail méticuleux et acharné de tous les membres du Cnp du triathlon et plus particulièrement l’engagement et les sacrifices du président Boubacar Gaye.» Mamadou Diop a devancé sur le podium du classement général, un Zimbabwéen (2e) et un Egyptien (3e). Dans sa catégorie, il a battu le concurrent Nigérien, Issoufou Sani. Quant à Anta Ndiaye, elle a triomphé de concurrentes toutes nord-africaines du Maroc et de l’Egypte.

wdiallo@lequotidien.sn