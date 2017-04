Le Sénégal a terminé à la septième place des Championnats d’Afrique de judo en obtenant une médaille en argent et six en bronze. Les tireurs sénégalais, qui n’ont pas décroché de médaille d’or, ont échoué en finale de la compétition open, Mbagnick Ndiaye ayant perdu devant l’Algérien Nadjib Temmar. Monica Sagna a obtenu la médaille de bronze en dames. En messieurs, les médailles de bronze ont été remportées par Saliou Ndiaye (-81 kg), Boubacar Mané (100kg), Mbagnick Ndiaye (+100 kg). Chez les dames, Georgette Sagna (78kg) et Monica Sagna (+78 kg) ont décroché des médailles en bronze. L’Algérie a dominé les Championnats d’Afrique de judo en décrochant 18 médailles (8 en or, 4 en argent, 6 en bronze). La Tunisie et l’Egypte ont terminé respectivement deuxième et troisième. Les Championnats d’Afrique de judo ont pris fin dimanche dans la capitale malgache, Antananarivo.

Aps