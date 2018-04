La Plateforme Avenir Senegaal bi ñu bëgg a un nouveau coordonnateur. Dans un communiqué, le Secrétariat politique national informe qu’à l’issue de son congrès ordinaire tenu le 31 mars dernier, Cheikh Tidiane Dièye, membre fondateur de la plateforme, a été «élu, à l’unanimité, au poste de coordonnateur national». Ce congrès de renouvellement des instances de cette plateforme est intervenu 6 mois après la démission de Me Mame Adama Guèye au lendemain des élections législatives de juillet 2017 pour rester fidèle à ses «principes et convictions». Par ailleurs, le Secrétariat politique de la plateforme précise que ce congrès entre dans le cadre de la seconde étape de son processus de «restructuration et de refondation entamé depuis son Assemblée générale du 26 novembre 2017». «La Plateforme Avenir Senegaal bi ñu bëgg a adopté de nouvelles instances et élu les responsables qui devront désormais assurer la présence et la visibilité de la plateforme dans l’espace politique national en tant que mouvement politique indépendant», a-t-on fait savoir. En outre, on souligne que «le congrès a donné mandat au Secrétariat politique national de poursuivre les échanges entamés avec les acteurs politiques animés du même esprit et partageant ses valeurs». L’objectif, selon Avenir Senegaal bi ñu bëgg, est de «bâtir des convergences fortes susceptibles de créer les conditions d’un changement à la tête du pays, porteur de véritables alternatives politiques, économiques et sociales».

dkane@lequotdien.sn