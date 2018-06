Est-ce la saison de la chasse au gros gibier dans la toundra russe ? Les chasseurs nigérians qui s’y sont tentés ont été mortellement blessés, tandis que les Coréens râblés ont pu faire preuve d’intelligence et de malice, en ramenant la tête et les griffes de l’Aigle germanique. Du coup, le Condor aztèque a pu échapper à la lance du guerrier viking, qui l’avait pourtant grièvement blessé. Il n’empêche, les Lions sénégalais, qui entrent en lice aujourd’hui, espère se montrer plus fort que le chasseur des Andes, bourré aux feuilles de coca. Et si ce n’était pas le cas, tomber avec honneur.