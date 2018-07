Il y a quelques semaines, Leonardo DiCaprio nous gratifiait, via son compte Instagram, de la première image officielle du prochain film de Quentin Tarantino qui le montrait aux côtés de Brad Pitt, dans leur costume respectif. Mardi, une foison de photos du tournage sur un Hollywood Boulevard, transformé en Los Angeles des sixties, a affolé les réseaux sociaux.

On y voit notamment Brad Pitt dans le rôle du cascadeur Cliff Booth au volant d’une Cadillac blanche. Dans la scène tournée, il semble s’arrêter sur le bord de la route pour récupérer Leonardo DiCaprio. Ce dernier interprète Rick Dalton, acteur sur le retour qui tente de percer à Hollywood, aidé de sa doublure (Brad Pitt, justement). Les photos les montrent ensuite tous deux en train de discuter dans la Cadillac. Une scène qui n’est pas sans rappeler la conversation entre Samuel L. Jackson et John Travolta dans Pulp Fiction, les burgers en moins.

Brad Pitt est vêtu du même ensemble en jean que celui dévoilé sur la photo officielle, tandis que Leonardo DiCaprio a troqué sa veste en cuir orange et son col roulé jaune moutarde pour un ensemble marron un peu plus sobre. Les clichés montrent également Quentin Tarantino en train de parler avec ses deux acteurs à la fenêtre de la Cadillac. Brad Pitt et Leonardo DiCaprio ont déjà tourné pour le réalisateur américain, respectivement dans Inglourious Bas­terds et Django Unchained. Mais ils n’ont jamais été réunis à l’écran. On attend beaucoup de ce duo, puisque Tarantino a affirmé, en avril dernier, qu’il devrait être l’un des plus mythiques de l’histoire du cinéma. Rien que ça !

Enfin, on a également eu droit à un premier aperçu sur le plateau de Al Pacino dans la peau de Marvin Shwarz, l’agent du personnage de Rick Dalton/­Leonardo DiCaprio. Il apparaît dans une scène tournée devant un mur bariolé de peintures hippies, avant de monter dans une Rolls Royce. Ces quelques clichés dévoilent également que Robert Richardson, fidèle directeur de la photographie de Quentin Tarantino, est une fois de plus derrière la caméra. Ce dernier a collaboré à tous les films du réalisateur américain depuis le premier volet de Kill Bill.

Tarantino dans le Hollywood des sixties

Plus tôt, cette année, Quentin Tarantino avait déclaré lors du CinemaCon d’avril que, avec son équipe, ils allaient «transformer Los Angeles en Hollywood de l’année 1969 […] rue par rue, bloc par bloc». Et le travail a semble-t-il commencé puisque des centaines de clichés et de nom­breuses vidéos circulent actuellement sur Twitter et dévoilent le nouveau look d’une partie d’Hollywood Boulevard, entièrement redécoré dans un style sixties pour les besoins du film.

On peut apercevoir des enseignes de magasin rétro, de nombreuses voitures et camions d’époque en train de faire des allers-retours pour se positionner par rapport à la caméra, des figurants aux habits hippies et même de vieilles bornes à incendie. Tarantino a également transformé une salle de cinéma en style vintage et dans laquelle sera projeté The Night they Raided Minsky’s, un film de William Friedkin sorti en 1968.

lepoint.fr