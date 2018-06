Ne voulant visiblement pas polémiquer suite à la sortie musclée de Yaya Touré, Guardiola a préféré ne pas faire de commentaire.

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a participé à un tournoi de golf organisé au Pga de Caldes de Malavella (Girona) et en a profité pour faire le point sur l’actualité sportive.

Guardiola a commencé par revenir sur les accusations de Yaya Touré, qui l’a taxé de raciste lors d’un entretien accordé à France Football : «Je ne commenterai pas les propos de Touré. Je n’ai rien à dire sur Touré», a-t-il tranché net.

L’entraîneur catalan n’a pas souhaité s’étendre davantage sur la polémique et a changé de sujet pour parler du départ de Zidane du Real Madrid : «Nous n’avons pas gagné trois fois la Ligue des Champions. Ce n’est pas à moi de juger sa décision. Ce qu’il a fait est remarquable. Générale­ment, les techniciens s’en vont à cause des mauvais résultats. Ce qu’a fait Zidane sort de l’ordinaire.»

Il a ajouté : «Je l’admire beaucoup, c’était déjà une de mes idoles quand il était joueur. Partir comme il l’a fait, c’est un peu ce qu’a fait Luis Enrique, qui a gagné de nombreux titres avec un Barça qui jouait merveilleusement bien. Il faut partir quand on juge que c’est le moment.»

Concernant Leroy Sané qui n’a pas été retenu par Low pour participer au Mondial, il a indiqué : «J’ai beaucoup de respect pour le sélectionneur allemand, il a pris sa décision en fonction de ce qu’il a pu observer. Il faut qu’il se repose maintenant et qu’il revienne au même niveau que cette saison.»

Sur la sanction de l’Uefa, il a déclaré : «Mateu Lahoz est Mateu Lahoz. Je n’ai rien de plus à dire. Je verrai les deux matchs de suspension depuis les gradins. Un seul si je me comporte bien. Mateu m’a expulsé. Il sera le meilleur arbitre espagnol à se rendre au Mondial.»

Pour terminer, Pep a tenu à s’exprimer sur les rumeurs d’une arrivée de Neymar au Real Madrid : «Je sais que ce n’est pas facile de quitter Paris. Le Psg c’est le Psg.»