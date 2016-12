Dans sa dernière livraison ce jeudi, le classement mondial Fifa-Coca Cola consacre la belle année du Sénégal. Qualifiés pour la Can 2017 avec 6 victoires en autant de matchs et également en course pour le Mondial 2018, les Lions de la Teranga terminent 2016 sur le toit du continent.

Le Sénégal est suivi par la Côte d’Ivoire et la Tunisie. L’Algérie qui a occupé le fauteuil africain quelques mois cette année est larguée à la 5è position derrière l’Egypte. La Rd Congo, le Burkina Faso, le Nigeria, le Ghana et le Maroc, dans l’ordre, complètent le Top 10.

Sur le plan mondial, c’est l’Argentine qui termine l’année en tête devant le Brésil et l’Allemagne. Le Chili est 4è et la Belgique complète le Top 5.

Le Top 10 africain : Sénégal, Côte d’Ivoire, Tunisie, Egypte, Algérie, Rd Congo, Burkina Faso, Nigeria, Ghana, Maroc.