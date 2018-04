Le ministre des Sports, Matar Ba, a confirmé hier la candidature du Sénégal pour l’organisation des Jeux Olympi­ques de la Jeunesse 2022. Outre le Sénégal, le Maroc et l’Afrique du Sud seraient également candidats. La ville hôte sera désignée à Buenos Aires en octobre prochain.

Le quotidien sportif L’Equipe révélait en février dernier qu’après Singapour en 2010, Nankin en 2014 et Buenos Aires en octobre 2018, Dakar pourrait accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2022. En clair, les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) organisés en Afrique pourraient se tenir au Sénégal. Comme pour rejoindre le vœu du président du Cio, Thomas Bach, qui avait annoncé le souhait de l’instance olympique de tenir «les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2022 en Afrique». Et comme pour saisir la balle au rebond, le président du Cnoss, Mamadou Diagna Ndiaye, présent à la 132e session du Cio à Pyeongchang, avant l’ouverture des JO d’hiver, avait mis le Sénégal dans les starting-blocks en déclarant : «Dès que nous aurons reçu le cahier des charges, nous sommes prêts à présenter notre candidature.» Avant d’ajouter : «Nous avons récemment rénové ou construit beaucoup d’installations sportives et d’infrastructures.»

Quid de l’Etat du Sénégal ? Invité de Rfm Matin, le ministre des Sports, Matar Ba, a confirmé la candidature du Sénégal pour l’organisation des JOJ-2022. «C’est un honneur pour l’Afrique d’accueillir un tel événement. Le président de la République veut offrir ces jeux à la jeunesse sénégalaise, africaine et mondiale. Et c’est l’occasion pour moi de remercier le président Diagna Ndiaye d’avoir porté ce projet», s’est félicité le patron du sport sénégalais. Qui informe au sujet des infrastructures : «Nous avons reçu une délégation du Cio venue voir les infrastructures existantes et celles en chantier (Palais des sports, Arène nationale…) Ils sont repartis satisfaits. Maintenant, c’est à nous de voir toutes les conditions liées à cette organisation quand le Sénégal sera choisi.»

Verdict en octobre prochain à Buenos Aires

Notons que, selon des sources concordantes, deux autres pays envisagent pour le moment une candidature pour ces JOJ-2022 : le Maroc et l’Afrique du Sud. La prochaine édition des JOJ aura lieu du 6 au 18 octobre prochain à Buenos Aires, en Argentine. Créés en 2010, les Jeux Olympiques de la Jeunesse ont déjà eu lieu deux fois en Asie, à Singapour et en Chine, et deux fois en Europe, en Autriche et en Norvège. La ville hôte des JOJ-2022 sera désignée à Buenos Aires en octobre prochain.

ambodji@lequotidien.sn