La Fondation Sonatel s’engage pour la cause du mieux-être des enfants. A cet effet, elle a contribué à hauteur de 5 millions de francs Cfa à la collecte de fonds pour la vaccination des tout-petits, organisée par la fondation Afrivac. Cette structure œuvre pour l’alimentation du fonds dédié à l’achat de vaccins pour le programme élargi de vaccination du ministère de la Santé et de l’action Sociale.

La Fondation Sonatel réaffirme donc à travers un communiqué son engagement profond et son attachement aux populations, particulièrement les enfants en situation difficile en contribuant à la prise en charge de leur bien-être.

D’ailleurs, la Fondation Sona­tel a posé plusieurs actes dans le cadre de l’amélioration de la santé des populations, notamment les plus jeu­nes. «Parce que la santé de l’enfant est précieuse pour la Fondation Sonatel, elle a soutenu plusieurs initiatives en ce sens dans le courant du premier semestre de l’année en cours», fait-on savoir dans le document.

Pour rappel, la Fondation Sonatel a financé, entre autres, le rééquipement du service de néonatalogie du centre hospitalier du Roi Baudoin de Guédiawaye en matériel médical pour une valeur de 17 millions de francs Cfa et la nouvelle unité de l’hôpital régional de Diourbel à hauteur de 22 millions. Des œuvres qui, à en croire la Fondation Sonatel, contribuent à faire face aux situations de flux intenses et ainsi réduire la mortalité infantile et les évacuations sanitaires dans ces zones.

Stagiaire