Une collision, survenue mardi en début d’après-midi entre un camion et un véhicule 4X4 sur la Route nationale numéro un (Rn1), à hauteur de Tattaguine (Fatick), a provoqué la mort de deux personnes et fait un blessé, a appris l’Aps de source sécuritaire.

«La collision a impliqué à Tattaguine un camion qui roulait vers Fatick et un véhicule 4X4 en partance vers Mbour», a rapporté un agent de la 32e compagnie des sapeurs-pompiers de Fatick. Il a ajouté que les deux victimes sont «un homme et une femme», sans donner plus de précisions.