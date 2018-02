Le budget 2018 de la commune de Vélingara s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 367 millions 446 mille 557 francs Cfa. Il est essentiellement constitué des fonds de concours et de dotation alloués à la municipalité par l’Etat du Sénégal. Un budget considéré comme réaliste par le maire Mamadou Oury Baïlo Diallo. «Nous pensons que ce budget répondra à une partie des attentes des populations. Le reste sera assuré par des partenaires tels que l’Agence de développement municipal (Adm), l’Ageroute et d’autres partenaires institutionnels et communautaires. Nous souhaitons que ce soit le meilleur budget pour la commune de Vélingara», a déclaré l’édile. Un budget qui, pour les investissements, sera orienté dans la satisfaction de la demande sociale. Ainsi, indique M. Diallo, «25 millions seront destinés à financer des projets de femmes. Les jeunes auront également leur part de financement. Nous continuerons à appuyer le centre de santé pour que les évacuations sanitaires soient gratuites pour la famille du patient». Mieux, à en croire le maire Diallo, «l’hôtel de ville continuera à faire sa mue par de nouveaux bâtiments et services, certaines artères ont bénéficié d’un programme de pavage, il y aura une extension du réseau électrique etc.»

Malgré des questions de clarification soulevées par des conseillers de l’opposition sur certains chapitres, le budget a été voté à l’unanimité des membres présents : aucune abstention ni voix opposée.

