Le président de la République, Macky Sall, procède ce mercredi à partir de 14h, à l’inauguration du Palais des Sports le «Dakar Arena». Situé à Diamniadio, dans la banlieue dakaroise, ce complexe sportif multifonctionnel est «conçu pour recevoir plus de 15000 spectateurs dans les meilleures conditions de confort et de sécurité», rapporte un communiqué. Qui poursuit que «modulable et polyvalent, Dakar Arena offre toutes les garanties pour accueillir des événements sportifs (basket, boxe, lutte, tennis, etc.) ou culturels». Le Palais des Sports de Diamniadio «bénéficie d’équipements de dernière génération adaptée aux normes internationales», ajoute la source.