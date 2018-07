Le classement par établissement au Concours général sera supprimé à partir de cette année en raison de l’hétérogénéité des écoles en compétition, a annoncé Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Education nationale, à l’Aps. «Nous avons décidé qu’à partir de cette année, il n’y aura plus de classement des établissements au Concours général. Cette compétition est destinée aux élèves, pas aux écoles», a-t-il déclaré samedi au cours d’une cérémonie de remise de prix à des élèves méritants du lycée scientifique d’excellence de Pattar, dans la région de Diour­bel (centre). «Compte tenu de l’hétérogénéité et de la situation des établissements, il n’y aura plus de classement par école», a insisté Serigne Mbaye Thiam qui s’est réjoui de la «bonne moisson de cet établissement d’excellence au Concours général de cette année». «En guise d’exemple, pour les classes de Première, s’agissant de la discipline Svt (sciences de la vie et de la terre), toutes les distinctions et accessits à l’exception d’un reviennent à votre établissement», a-t-il fait savoir aux pensionnaires du lycée. «C’est également le cas en mathématiques des classes de Première où toutes les distinctions à l’exception d’un accessit ont été remportées par des élèves issus de cet établissement», a ajouté le ministre de l’Education nationale.

Concernant les sciences physiques des classes de Première, tous les prix et accessits sont revenus à des élèves de cet établissement, une première, selon Serigne Mbaye Thiam. Samba Khary Sylla, un pensionnaire du lycée technique de Pattar, a notamment remporté le premier prix aussi bien en sciences physiques qu’en mathématiques, tandis que Diary Sow, également issue de l’établissement, a obtenu le plus grand nombre de distinctions au Concours général de cette année.