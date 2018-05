Le décompte macabre se poursuit pour les Sénégalais de la diaspora. Mansour Nalla Ba, établi au Congo-Brazzaville, a été retrouvé mort dans un parc forestier, d’après le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Cet homme de 36 ans aurait été «assassiné» selon le maire de Ourossogui, la localité dont il est originaire. «On l’a cherché partout. Ce n’est qu’hier qu’il a été retrouvé aux abords d’un stade. Il a été battu à mort. Nous sommes entrés en contact avec l’ambassade et le ministère des Affaires étrangères», a raconté, Me Moussa Bocar Thiam sur la Rfm samedi, appelant l’Etat à protéger les Sénégalais de la diaspora.

Pour sa part, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur exprime sa «tristesse» et sa «consternation» mais «condamne énergiquement ce meurtre». Le gouvernement exige qu’«une enquête impartiale soit ouverte pour déterminer les causes et circonstances de la mort de notre compatriote». Pour le rapatriement de la dépouille, le ministère des Affaires étrangères informe que l’ambassadeur du Sénégal au Congo s’en occupe.

