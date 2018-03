Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Sidiki Kaba, a annoncé hier, à Banjul, de «nouvelles perspectives» dans 15 domaines de coopération entre le Sénégal et la Gambie. «Nous avons identifié de nouvelles perspectives dans près de 15 domaines de coopération allant de la sécurité à l’énergie en passant par l’environnement et le commerce», a notamment dit Sidiki Kaba au cours de la cérémonie d’ouverture de la réunion ministérielle en prélude du Conseil présidentiel sénégalo-gambien.

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères et son homologue gambien, Ouseynu Darboe, président cette rencontre à laquelle prennent part plusieurs experts et de hauts fonctionnaires.

Côté sénégalais, l’on peut relever la présence des ministres Augustin Tine (Forces armées), Aly Ngouille Ndiaye (Intérieur et sécurité publique), Ismaïla Madior Fall (Justice), Mary Teuw Niane (Enseignement supérieur), Abdoulaye Daouda Diallo (Infrastructures), Mame Thierno Dieng (Environnement et développement durable), Aminata Mbengue Ndiaye (Elevage). «Ces présentes assises nous donnent l’occasion d’enrichir notre cadre juridique de coopération avec de nouveaux accords dans des domaines aussi importants que le transport routier, l’assistance judiciaire, le transfèrement de prisonniers, la culture et la santé animale», a expliqué M. Kaba.

Devant plusieurs ministres gambiens et sénégalais, Sidiki Kaba a insisté sur «la nécessité de créer les conditions propices à la libre circulation des personnes et des biens afin de favoriser les échanges de diverse nature entre nos deux pays».

Aps