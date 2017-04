Le ministre de la Pêche et de l’économie maritime, en compagnie du représentant de l’Union européenne à Dakar, a procédé hier à la remise de neuf véhicules au Service de pêche. Ces véhicules, souligne un communiqué, «ont été acquis dans le cadre de la coopération avec l’Union européenne à travers l’accord de pêche». «Le dynamisme de la coopération entre le Sénégal et l’Union européenne est illustré par la signature, le 14 novembre 2014, d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, d’une valeur de 13 millions 930 mille euros, soit 9 milliards 132 millions 466 mille 210 francs Cfa, répartis en contrepartie financière, en redevances et en appui sectoriel», magnifie Oumar Guèye, cité dans le document. Qui note : «L’appui sectoriel d’un montant annuel de 491 millions 697 mille 750 francs Cfa est destiné au renforcement des capacités des services du ministère de la Pêche et de l’économie maritime pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de pêche durable. Ces ressources ont, entre autres, permis l’acquisition de ces neuf véhicules de type Pick-up double cabine, d’une valeur de 145 millions de francs Cfa, destinés au renforcement des moyens d’intervention de la direction des Pêches maritimes, de la direction des Industries de transformation de la pêche et de la direction de la Protection et de la surveillance des pêches en vue de l’atteinte des objectifs qui leur sont assignés.»

