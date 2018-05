L’interview accordée par le père de Serge Aurier sur les ondes de Radio Côte-d’Ivoire mercredi dernier a fait couler beaucoup d’encre et de salive. Invité dans l’émission Vérité des sports, le père du footballeur, parlant de sa relation avec son fils, s’est exprimé en ces termes sur leurs relations. «Je n’ai jamais rencontré mon fils. A chaque regroupement de l’Equi­pe nationale en Côte-d’Ivoire, il passe toujours par l’intermédiaire d’un de ses amis pour prendre de mes nouvelles, ce qui me fait le plus mal, c’est que mon fils ne sait même pas de quoi je souffre. Il se contente seulement de me faire parvenir de l’argent comme pour se débarrasser de moi. Il ne m’a jamais appelé, et cela est dû à ce que sa maman lui a mis dans la tête», a-t-il affirmé.

Les propos de Léon Gbizié n’ont pas reçu l’adhésion de tous. Bon nombre d’internautes ont condamné ses propos. Pour eux, un géniteur ne doit sous aucun prétexte exposer ses enfants. De plus, les responsabilités du père de Aurier ont été remises en cause, il est même soupçonné de n’avoir pas honoré ses engagements vis à vis de son fils depuis son enfance.

Léon Gbizié est un ancien joueur professionnel des années 70. Il a d’abord joué au Sporting Club de Gagnoa, puis à l’Asec Mimosas et enfin au Stella Club d’Abidjan. Le père de Serges Aurier, paralysé par une maladie, reconnait par contre que son fils a payé les frais de son intervention chirurgicale, lui paye régulièrement le loyer, mais refuse de le rencontrer.