ALGERIE : Les joueurs «anglais» Mahrez, Slimani et Guedioura laissés au repos

L’entraîneur de la sélection algérienne de football, Georges Leekens, a décidé d’imposer un repos à ses trois joueurs qui évoluent en Premier League durant la phase de préparation de la Can 2017, entamée ce lundi par les Fennecs. Ces trois joueurs «anglais» sur les vingt-trois convoqués pour les besoins de la Can 2017 au Gabon ne prennent leur trêve qu’à partir de ce 2 janvier. «Les joueurs vont commencer à venir aujourd’hui. On espère être au complet d’ici la fin de la semaine. Je vais laisser Mahrez, Slimani et Guedioura se reposer durant ce stage» a dit l’entraîneur belge de l’Algérie. Mahrez et Slimani (Leicester) ont disputé des matchs domestiques en Angleterre (Championnat et Coupe) et rencontres de Ligue des champions.

WEST HAM : Les malheurs de Feghouli se poursuivent

Non-convoqué par George Leekens pour la Can, l’attaquant algérien, Sofiane Feghouli, a été titularisé hier pour la première fois de la saison avec West Ham pour le compte de la 20e journée de Premier League face à Manchester United (0-2). Mais l’ancien joueur du Fc Valence n’a disputé qu’un quart d’heure de match après avoir été expulsé par l’arbitre suite à un tacle dangereux sur Phil Jones. Les malheurs de Feghouli se poursuivent.

MAROC : Tannane et Belhanda forfaits pour la Can

Encore un coup dur pour le Maroc. Présélectionné par Hervé Renard pour la Can 2017 qui débute le 14 janvier, Oussama Tannane a été contraint de renoncer à la compétition en raison d’une pubalgie aiguë, rapporte la presse marocaine. L’ailier de l’As Saint-Etienne a été remplacé par l’attaquant de Sankt Pauli, Aziz Bouhaddouz (29 ans), fréquemment appelé au cours des derniers mois. Pour rappel, le milieu offensif Younès Belhanda, victime d’une fracture d’un orteil, est déjà forfait pour la compétition. D’ailleurs, la Fédé marocaine l’a confirmé. «Nous savions qu’il souffrait d’une fracture d’un orteil et avons souhaité l’examiner. Il s’est avéré que sa blessure ne lui permettrait pas de prendre part aux entraînements. Par conséquent, Belhanda ne pourra pas prendre part à la phase finale de la Can 2017», a annoncé le médecin des Lions de l’Atlas.

CHOIX : Benik Afobe préfère son club à la Rd Congo

Encore un joueur qui aura céder à la pression de son club au dépens de son pays pour la Can 2017. Benik Afobe, l’attaquant congolais, ne sera pas au Gabon. Le joueur a décidé de rester dans son club de Bournemouth en difficulté en Premier League. Présélectionné parmi les 31 Léopards pour la Can 2017, l’ancien de Wolverhampton a décidé de rester en Angleterre pour consolider sa place en club. Lui qui avait pourtant fait le nécessaire pour changer de nationalité sportive l’année dernière. Né en Angleterre, Afobe a tout récemment obtenu le feu vert de la Fifa pour jouer avec la Rd Congo. Nouveau coup dur pour Florent Ibenge et la Rd Congo qui devaient déjà faire sans Yannick Bolasie blessé.

CIV : 3,9 milliards pour la Can 2017

3,9 milliards de francs Cfa. C’est le budget mis à la disposition de la Fédération ivoirienne de football pour la participation des Eléphants à la Can 2017 au Gabon. La révélation a été faite par Albert François Amichia, sur la radio nationale ivoirienne. «C’est un budget de 3,9 milliards Cfa qui prend en compte la préparation et la participation à la Can. L’Etat respectera ses engagements vis-à-vis de la Fédération ivoirienne de football afin que l’Equipe nationale se déplace pour défendre son titre», a précisé le ministre ivoirien des Sports. Ainsi, la préparation des Eléphants qui a démarré ce 2 janvier à Abu Dhabi est prise en compte.