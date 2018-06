Dans une longue interview à paraître ce mardi dans France Football, Yaya Touré fracasse Pep Guardiola, son ancien coach à Manchester City, et dénonce son comportement particulier à l’égard des Africains.

La prise de parole va forcément faire du bruit. Voire du vacarme. Car on ne s’attaque pas à un personnage comme Pep Guardiola sans créer de vagues. Vexé par sa dernière saison à Manchester City passée en majorité sur le banc ou en tribunes, Yaya Touré, qui n’a été titularisé qu’une seule fois en Premier League au cours de la saison 2017-18, s’est lâché dans un grand entretien à paraître ce mardi dans France Football et au titre évocateur : «Je veux bien être celui qui casse le mythe Guardiola.»

«Je veux bien être celui qui casse le mythe Guardiola»

S’estimant compétitif, l’Ivoirien, trente-cinq ans, n’admet pas sa mise au placard. «J’ai essayé de comprendre. Je demandais même en douce mes stats aux préparateurs physiques. Et quand je me suis aperçu qu’elles étaient aussi bonnes, voire meilleures, aussi bien à l’entraînement qu’en match, que ceux qui jouaient et qui étaient plus jeunes que moi, j’ai compris que ce n’était pas une question de physique.» Et l’international ivoirien de préciser : «Je ne sais pas pourquoi mais j’ai l’impression qu’il (Pep Guardiola) me jalousait, qu’il me prenait pour un rival. (…) Comme si je lui faisais un peu d’ombre.»

«J’en suis arrivé à me demander si ce n’était pas à cause de ma couleur»

Avant d’asséner quelques phrases lourdes de sous-entendus : «Il était cruel avec moi. Vous croyez vraiment que Barcelone aurait pu faire ça avec Iniesta ? J’en suis arrivé à me demander si ce n’était pas à cause de ma couleur.» Avant d’expliciter : «Je ne suis pas le premier à parler de ces différences de traitement. Au Barça, certains se sont également posé la question. Peut-être que nous les Africains ne sommes pas toujours traités par certains de la même manière que les autres. (…) Quand on s’aperçoit qu’il a souvent des problèmes avec des Africains partout où il passe, je me pose des questions…»

«Guardiola a souvent des problèmes avec des Africains partout où il passe»

Pep Guardiola aurait-il des problèmes avec les joueurs de couleur ? «Il fait semblant de ne pas en avoir, estime dans son entretien Yaya Touré, car il est trop intelligent pour se laisser piéger. Il ne l’avouera jamais. Mais le jour où il alignera une équipe au sein de laquelle on retrouvera cinq Africains, pas des naturalisés, promis je lui enverrai un gâteau !» D’ici là, possible que celui qui avoue également dans cette interview ne pas être insensible au projet de l’Om reçoive en retour de cette prise de parole quelques «douceurs» plus amères en provenance de Manchester City.

Francefootball.fr