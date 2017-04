La rencontre de Niary Tally avec le Casa-Sports, samedi, au stade Demba Diop de Dakar, est l’une des affiches les plus attendues des quarts de finale de la Coupe de la Ligue prévus ce week-end. Les matchs opposant ces deux équipes aiguisent de plus en plus l’appétit du public depuis quelques années. L’é­quipe des quartiers Niary Tal­ly, Grand-Dakar et Bis­cui­terie a pris de l’ascendance sur le Casa-Sports en obtenant plus de victoires que les Ziguinchorois lors des derniers matchs. La saison dernière, Niary Tally a dominé le Casa-Sports en finale de la Coupe du Sénégal. Cette saison, cette équipe dakaroise a étrillé les Zi­guinchorois (4-0) lors du match aller du championnat, avant le match nul (2-2) à Ziguinchor. Le Casa-Sports va tenter de prendre sa revanche. Mais dans leur fief, les Dakarois partent favoris.

Un autre choc de taille des quarts de finale de la Coupe de la Ligue va opposer Génération Foot à l’Union sportive de Ouakam (Uso) à Déni Biram Ndao. L’Uso a mis fin aux victoires en série de Génération Foot en la battant (1-0) lors de la 18ème journée de Ligue 1. A domicile, les pensionnaires de l’académie de Déni Biram Ndao vont, comme le Casa-Sports, tenter de prendre leur revanche. En même temps, ils voudront goûter de nouveau à la victoire. Depuis deux journées, Géné­ration Foot, le leader de la Ligue 1, n’a pas obtenu de victoire. Les rencontres entre le Jaraaf et Dakar Sacré-Cœur, Guédia­waye Fc et le Stade de Mbour sont les autres affiches des quarts de finale. Diambars de Saly, détentrice de la Coupe de la Ligue, a été éliminée lors du dernier tour.

Programme

Cet après-midi : Déni Biram Ndao, à 16h 30 : Génération Foot-Union sportive de Ouakam, stade Demba Diop, à 18h : Niary Tally-Casa Sports. Dimanche : stade Demba Diop, à 18h : Jaraaf-Dakar Sacré Cœur, stade Amadou Barry, à 17h 30 : Guédiawaye Fc-Stade de Mbour.

Aps