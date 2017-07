Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Sénégal (juniors et seniors) aura lieu à partir de 11h, au siège de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), a appris l’Aps.

Cinq équipes de Ligue 1 sont encore en lice pour cette compétition, à savoir le Stade de Mbour, Diambars, Mbour Petite Côte, Teungueth Fc et le Ndiambour de Louga. Les trois autres clubs concernés sont le Port autonome de Dakar (ligue 2) et deux clubs de National 1 (division), l’Us Rail et Cambérène.