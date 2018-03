L’Armée du Sénégal est encore une fois en deuil, et cette fois-ci, ce n’est pas du fait d’un conflit armé. Le crash d’un hélicoptère au-dessus de la localité de Missirah hier a connu un bilan très lourd, et qui rappelle de biens mauvais souvenirs. En effet, l’Armée sénégalaise n’a pas trop connu d’accidents d’avion, ce qui fait que l’on oublie difficilement ce qui nous est arrivé en 93 en Arabie Saoudite, avec le crash des Diambars revenant de la Mecque, et qui en avait décimé près d’une centaine.et hier, on en a perdu 6 de trop. Décidément, l’avion ne réussit pas beaucoup à nos militaires !