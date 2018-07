Environ 300 candidats épinglés en deux jours pour tentative de fraude au Bac, à l’aide de leurs téléphones portables. N’y a-t-il pas à s’inquiéter pour le futur du pays, si des jeunes gens refusent l’effort pour s’en remettre à la tricherie afin de réussir ? On nous dira que l’exemple est donné par les aînés et l’actualité sociale, politique et économique est riche d’exemples de toutes sortes. Même au Palais de justice de Dakar, on en voit des manifestations. Mais face au désastre actuel, on espérait mieux de nos jeunes.