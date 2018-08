Devenu cet été le joueur le plus âgé de l’histoire à prendre part à un match de Coupe du monde, le gardien emblématique de l’Egypte, Essam El-Hadary, a annoncé sa retraite internationale à 45 ans.

Les adieux d’un monument du football africain. Lundi soir, le légendaire gardien de l’Egypte, Essam El-Hadary, a annoncé sa retraite internationale à 45 ans et après 159 sélections. Inter­national depuis 1996 (!), le portier était devenu le joueur le plus âgé à jouer en Coupe du monde en juin dernier. Vainqueur de la Can à 4 reprises (1998, 2006, 2008 et 2010), le Pharaon possède l’un des plus beaux palmarès du football africain, sans compter sa place de finaliste à la Can 2017 et sa participation au Mondial 2018 donc.

«Pour chaque début, il y a une fin, c’est la norme de la vie. Maintenant et après mûre réflexion, j’ai décidé de me retirer du football international», a expliqué le gardien sur Facebook. «Aujourd’hui, 22 ans, quatre mois et 12 jours après mes débuts avec l’Egypte, j’ai vu que c’est le moment le plus approprié pour raccrocher mes gants, après que Dieu m’a accordé tout ce dont j’ai rêvé avec notre Equipe nationale bien-aimée pour rendre nos fans heureux.» El-Hadary aura donc décidé d’arrêter la sélection au sommet.

Au cours de sa longue carrière, ce père de 5 enfants a reçu les éloges des plus grands, à l’instar de Didier Drogba, qui le décrit comme «le gardien qui l’a plus emmerdé» dans sa carrière. La mission sera compliquée mais charge désormais à Mohamed El-Shenawy (très bon au Mondial), Ahmed El-Shenawy et Sherif Ekramy de prendre le relais dans le but des Pharaons. Et puis les inconditionnels de El Hadary pourront toujours se consoler en suivant ses performances en club avec Ismaily puisque le portier est encore loin de la retraite complète !

