Moustapha Seck n’est plus le coach du Teun­gueth Fc. Une «séparation à l’amiable» entre les deux parties a été annoncée lundi par les dirigeants du club rufisquois. Sary Mben­gue, le chargé de la petite catégorie au Tfc, va assurer l’intérim.

L’aventure de Moustapha Seck avec le Teungueth Fc (Tfc) s’arrête après 9 journées de championnat. «Nous nous sommes séparés à l’amiable avec le coach Moustapha Seck», a fait savoir lundi un dirigeant du club rufisquois parlant sous le couvert de l’anonymat. La raison évoquée par notre interlocuteur : «Les résultats pas satisfaisants à l’actif du club depuis le début du championnat.»

Le Tfc a en effet engrangé 8 points sur 27 possibles avec à l’actif 2 victoires et deux matchs nuls. Pis encore, l’équipe est dans une mauvaise passe avec 5 matchs consécutifs sans la moindre victoire. Le doute s’est progressivement installé au fil des dernières rencontres pour la bande au capitaine Aboubakrine Sall. 10 buts encaissés pour 3 marqués sur les trois dernières sorties sanctionnées successivement par un revers par 3 à 0 devant Génération Foot, un nul de 2 buts partout face à l’Asac Ndiambour et une lourde défaite (1-5) face à Ngb lors de la 9ème journée.

A égalité de points actuellement avec Mbour Pc et l’Us Gorée, Tfc est 13ème et avant-dernier du classement devant Ndiambour qu’il devance de 3 longueurs. Ce qui a poussé le président Babacar Ndiaye et son équipe à décréter le divorce avec le coach Tapha Seck qui, en trois ans successifs, est parvenu à faire passer le Tfc du National 1 au championnat d’élite. Même s’il n’a pas été fait cas des situations de Mamadou Diouf, adjoint que s’était choisi Tapha Seck et l’ancien gardien de but international Khadim Faye, préparateur des gardiens de buts, il est sûr que leur aventure avec l’équipe rufisquoise est scellée avec le départ du coach Seck.

Jusque-là chargé de la petite catégorie, Sary Mbengue a été désigné par les dirigeants pour assurer l’intérim. «C’est lui-même qui a dirigé la séance d’entraînement de ce lundi», a assuré un supporter ayant assisté à la séance d’hier.

Du côté des supporters, largement favorables au départ du coach, tel que manifesté sur la page Facebook du club, on espère voir avec l’arrivée du formateur Sary Mbengue, très connu dans le milieu sportif rufisquois, un nouveau visage pour le promu qui ambitionne le maintien pour sa première saison en Ligue 1.