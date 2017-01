L’Equipe du Sénégal qui a déjà assuré sa qualification en quart de finale de la Can 2017 est désormais la clé de la qualification pour les trois autres sélections du groupe B. En effet, à l’exception de la Tunisie qui est maîtresse de son destin, l’Algérie et le Zimbabwe devront tous compter sur son résultat lors de la troisième journée des préliminaires pour éventuellement composter leur billet pour le 2e tour. Même l’Algérie, leur futur adversaire lundi prochain, devra faire avec les Lions qui ont, comme qui dirait, le «pouvoir» de décider de la suite de la compétition. Si les Fennecs veulent se qualifier, ils devront espérer une contre-performance des Lions, surtout une défaite pour prétendre poursuivre leur chemin. Bien plus, une qualification éventuelle des Algériens, en plus de dépendre d’une possible victoire sur le Sénégal, dépendra aussi d’une défaite de la Tunisie.

Les Warriors du Zimbabwe, dernières victimes des Lions, espèrent que le Sénégal remportera son face-à-face avec l’Algérie, ou à tout le moins que le match se terminera par un match nul pour continuer de rêver. Ce faisant, il leur faudra en même temps battre la Tunisie, compiler 4 points et espérer que l’Algérie ne batte pas le Sénégal. A défaut, il leur faudra utiliser la calculette. Les Aigles de Carthage, eux, peuvent se qualifier s’ils font match nul ou gagnent leur match face au Zimbabwe.

Avec Aps