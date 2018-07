L’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) tient son magazine. SkyDakar, c’est son nom. Il sera disponible dans tous les halls d’embarquement au départ et dans les salles de livraison bagages à l’arrivée. Le premier numéro sera lancé en septembre prochain, le second durant les fêtes de fin d’année, en décembre. Les 2 autres au en mars et juin. Ce sera donc un trimestriel. Il informera les passagers sur les évènements à ne pas rater au Sénégal, les bonnes adresses, les nouveautés, les actualités de l’Aibd et propose des reportages sur les capitales et villes desservies depuis l’aéroport de Dakar, d’après les explications de Laurent Taieb, directeur général d’Africa global, chargé de la production de ce magazine. Une façon pour l’Aibd de promouvoir la destination Sénégal et au-delà, les atouts du Sénégal en mettant l’accent sur le tourisme.

Il est prévu 8 mille exemplaires. Ils vont cibler 1 million de lecteurs potentiels. Le magazine de l’Aibd sera également en version française et anglaise pour s’adresser aussi bien aux lecteurs sénégalais qu’à un lectorat d’affaires et aux touristes visitant Dakar et le pays.

