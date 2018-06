Poursuivi pour «diffamation et complicité de diffamation» par Pierre Goudiaby Atépa, Moussa Cissé et Atab Bodian, le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, devait répondre hier de ce chef devant le Tribunal correctionnel. Vu que le dossier n’est pas en état, le juge de la 2e Chambre a renvoyé l’affaire au 26 juin pour paiement de consignation fixée à 50 mille francs. Peut-être que Abdoulaye Makhtar Diop, qui a brillé hier par son absence devant la barre, déférera à la convocation du Tribunal à la date du renvoi.

Le différend qui oppose l’architecte Pierre Goudiaby Atépa et Cie au Grand Serigne de Dakar a pris ses racines dans l’affaire de la tuerie de Boffa-Bayotte. Au lendemain de ce massacre de 14 personnes, Pierre Goudiaby et ses amis du Collectif des cadres casamançais avaient fait une sortie pour dire qu’ils connaissaient les auteurs de cette tuerie. Une déclaration qui a amené Abdoulaye Makhtar Diop à dire que Pierre Goudiaby Atépa, Moussa Cissé et Atab Bodian sont les plénipotentiaires du Mfdc (Mouvement des forces démocratiques de Casamance). Et face à de telles accusations, l’architecte et ses camarades ont servi une citation directe au Grand Serigne de Dakar pour «diffamation et complicité de diffamation».

