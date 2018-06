L’Equipe du Sénégal, dont le camp de base se trouve à Kaluga, une ville située en Russie centrale, devra parcourir 5235 km pour ses trois matchs du premier tour de la Coupe du monde (14 juin-15 juillet) face à ses adversaires de poule, indique la Fifa sur son site Internet, selon l’APS. Les Lions, logés dans la poule H, vont jouer respectivement la Pologne, au stade du Spartak de Moscou, le Japon, à Ekate­rinburg, et la Colombie, à Sama­ra.

Au premier tour, la Russie, le pays hôte, est l’équipe qui aura le moins de distance à parcourir, soit 1579 km, selon la même source.

La Colombie et la Pologne, les deux autres adversaires du Sénégal, devront parcourir 3744 et 7000 km respectivement. Le Nigeria, placé dans le groupe D, en compagnie de la Croatie, de l’Islande et de l’Argentine, sera l’équipe qui fera le plus de kilomètres (8968).

Les Lions, qui ont bouclé leur préparation ce lundi contre la Corée du Sud, battue 2-0, sont attendus dans leur camp de base de Kaluga, mardi.