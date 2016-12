Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Ballon d’or sénégalais 2016, est nominé parmi les neuf prétendants au titre du Lion d’or du quotidien marocain, Al Mountakhab. L’atta­quant sénégalais de Liverpool (élite anglaise) est déjà en course pour le titre du Ballon d’or africain de la Confédération africaine de football (Caf) et de la Bbc. Sadio Mané est cité dans le titre du Lion d’or du journal marocain aux côtés du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, Allemagne), candidat à sa propre succession. Les autres nominés pour ce titre sont l’Ivoirien Serge Aurier (Psg, France), les Algériens Islam Slimani et Ryad Mahrez (Leices­ter, Angleterre), l’Egyptien Moha­­med Salah (As Rome), le Zimbabwéen Khamat Billiat (Mamelodi Sundowns, Afrique du Sud) et les Marocains Mehdi Benatia (Juventus, Italie) et Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays Bas). Agé de 24 ans, l’attaquant sénégalais réussit un début de saison de très haut niveau avec Liverpool (élite anglaise) qu’il a rejoint cette année en provenance de Sou­thampton (élite anglaise). S’il fait partie actuellement des meilleurs joueurs de Premier League, l’ancien pensionnaire de Génération Foot, qui a évolué au Fc Metz (France) et aux Red Bulls de Salzburg (Autriche), est loin d’être favori pour ces titres. L’Algérien Riyad Mahrez avec son titre de champion d’An­gleterre et meilleur footballeur de la Premier League, même s’il connaît à l’image de son club, un début de saison compliqué, part avec une longueur d’avance.

Aps