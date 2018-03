Des milliers de fidèles se rendront à Nguet, une localité située dans le département de Linguère, à un kilomètre de Dahra. Ils vont y célébrer la 116ème édition du gamou de ladite cité, une initiative de Serigne Mame Gor Sané Niang sur recommandation de son cousin Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane.

Le 17 mars prochain est un jour de recueillement et de prière à Nguet. Cette localité du Djolof située dans le département de Linguère, à un kilomètre de Dahra, va célébrer en effet, ce samedi, la 116ème édition de son gamou annuel. L’événement religieux réunira, cette année encore une fois, «des pèlerins venus de partout du Sénégal, de la sous-région africaine et de l’Europe. Ce sera également l’occasion pour de grands érudits de l’Islam de revisiter les enseignements du Prophète Mouhammad (Psl). Des enseignements toujours offerts en viatique aux pèlerins par la famille de Mame Gor Sané Niang dont le khalife actuel est Serigne Ckeikh Faty Niang». Dans un communiqué, il est annoncé que «tout est fin prêt pour accompagner les activités de ce grand rendez-vous spirituel, social, culturel et économique. Car tout tourne autour de la foi et des actions de grâce».

Le gamou de Nguet, qui célèbre la naissance du Prophète Mohammad (Psl), reste une initiative de Mame Gor Sané Niang. Elle fut aussi «une recommandation de son cousin Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane, rappelle encore Serigne El Hadji Ousmane Niang, porte-parole de la famille et chargé de l’organisation», souligne-t-on. A travers son gamou, la localité de Nguet veut «consolider les liens de parenté et de fraternité musulmane ô combien sacrés pour la famille de Mame Gor Sané Niang».

Cette manifestation spirituelle se tient «sous l’égide du Khalife général des Tidianes, Serigne Ababa­car Sy Mansour et toute la famille de Seydi El Hadji Malick Sy (Rta), du Khalife général des Mourides (Serigne Mountakha Mbacké) et toute la famille de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (Rta), ainsi que tous les Khalifes généraux du Sénégal», renseigne-t-on encore.

En marge de la célébration de la 116ème édition du gamou, les populations de Nguet auront à bénéficier de journées de consultations médicales gratuites «avant, pendant et après le gamou». Ces journées de consultations médicales gratuites seront conduites et «encadrées par le Professeur Gallo Diop, entre autres médecins». Les habitants de cette localité du Djolof ressentiront «comme d’habitude» la contribution du Programme national de lutte contre la Tuberculose, dirigé par Docteur Marie Sarr, qui participera aussi à sa manière «à la réussite de ces activités médico-sociales».

mdiatta@lequotidien.sn