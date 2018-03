Un jeune berger, âgé environ de 17 ans, est mort électrocuté hier à Thiès. Un drame survenu au quartier Sampathé, non loin du Collège moyen d’enseignement El Hadji Amadou Ba. Répondant au nom de Abou, il était monté sur l’arbre pour couper des branches en vue certainement d’alimenter le bétail familial, mais a touché aux fils. Et c’est ainsi qu’il a été atteint. Et selon les témoins, il a rendu l’âme sur le champ et il a fallu couper l’électricité dans toute la zone pour que les éléments de la Brigade des sapeurs-pompiers de Thiès puissent descendre le corps, avant son transfert au centre hospitalier régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène.

